Revisão das estimativas dos CTT custa 142 milhões de euros em bolsa

O mercado reagiu mal à revisão em baixa das receitas dos CTT e, em quatro sessões, retirou 142 milhões de euros à capitalização da empresa

Há uma semana, após o fecho do mercado, os Correios anunciaram novas estimativas para 2016, nomeadamente uma redução de 4,2% do correio no quarto trimestre, que deverá levar a uma redução entre 4% e 5% dos rendimentos operacionais.

Na segunda-feira a reação em bolsa foi bastante negativa, com os investidores a castigarem os títulos da empresa. Desde então verificou-se uma verdadeira sangria com o título a tocar no valor mais baixo de sempre, levando a Comissões do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a proibir a venda a descoberto (short selling). Apesar da recuperação na sessão de ontem esta não foi suficiente para evitar uma perda acumulada nas últimas quatro sessões de 142 milhões de euros.

“Trata-se de um desenvolvimento negativo para os CTT. De facto, as alterações em causa indicam um desempenho inferior ao anteriormente esperado para o ano de 2016, com implicações ao nível da rentabilidade. Adicionalmente, recordamos ainda que esta é a segunda revisão feita pelos CTT ao seu guidance inicial para este exercício, depois de a empresa ter anunciado uma anterior revisão em agosto de 2016 (no âmbito da apresentação de resultados do 2ºT16)”, adiantaram os analistas do Caixa BI numa nota de análise.