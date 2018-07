Fisco: retenções ilegais de imposto na base de 80% dos inquéritos-crime

A Administração Tributária (AT) instaurou 4.537 inquéritos-crime, no ano passado, menos 14% face aos processos abertos em 2016. A retenção indevida de impostos representa 79% dos processos instaurados em 2017, num total de 3.565 casos de abuso fiscal. Este é o universo de contribuintes, essencialmente administradores e gestores, que se arriscam a pena de prisão até cinco anos.

Os dados dos inquéritos-crime instaurados pelo fisco constam do Relatório de Atividades Desenvolvidas de Combate à Fraude e Evasão Fiscal e Aduaneira de 2017, divulgado nesta quarta-feira, 4 de julho. Segundo o documento, a esmagadora maioria destes processos diz respeito ao crime de abuso de confiança fiscal devido a impostos retidos na fonte como o IRS dos trabalhadores e o IVA de clientes, de montantes superiores a 7.500 euros, valor a partir do qual é considerado crime.

“Em 2017, dos crimes registados pela AT o abuso de confiança fiscal (79%) é o mais expressivo, sobretudo devido ao sistema de controlo existente que deteta de forma automática indícios da referida prática criminal. A fraude fiscal, a frustração de créditos e a burla tributária apresentam no seu conjunto 10% dos processos de inquérito criminal instaurados. Ainda, o peso dos crimes registados pelo Ministério Público e outras entidades e investigados pela AT foi de 7% do total”, revela o relatório entregue na Assembleia da República.