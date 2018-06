‘Retalhos da Nossa Ilha’ dá a conhecer património da Madeira

Retalhos da Nossa Ilha é o nome da exposição que dá a conhecer elementos caracterizadores das ilhas pertencentes ao arquipélago da Madeira bem como de elementos ligados à tradição, cultura, património, história destes locais.

A ideia partiu de um desafio lançado a educadores, professores e artistas plásticos num trabalho final vai estar exposto a partir desta quarta-feira na Assembleia Legislativa da Madeira.

Retalhos da Nossa Ilha inclui 50 obras relativas às comemorações dos 600 anos da Madeira e do Porto Santo. A inauguração desta exposição contará com uma actuação dos participantes no concurso Jovens Artistas 2018.