Retalho e energia impulsionam bolsa nacional. Europa continua em alta

A meio da sessão desta quarta-feira, dia 20 de junho, a bolsa nacional está a negociar em alta, partilhando o sentimento das congéneres europeias. O principal índice nacional, PSI 20, soma 0,08%, para 5.548,94 pontos, impulsionado pelas valorizações do setor do retalho e da energia. A Jerónimo Martins é uma das estrelas desta sessão. A cotada está a subir 1,37% para 12,950 euros. No mesmo setor, a Sonae ganha 0,09% para 1,104 euros.

A acompanhar a tendência está o BCP, que avança 0,71% para 0,270 euros. O banco liderado por Nuno Amado está em alta, depois de o BBVA ter iniciado a cobertura das ações. A casa de investimento atribuiu um preço-alvo de 0,26 euros às ações do banco e uma recomendação de market perform.

Ramiro Loureiro, mtrader, do Millennium bcp, diz que esta se trata de “uma das avaliação menos otimistas para os títulos, uma vez que em média os analistas atribuem um preço-alvo de 0,31 euros”. “Entre os mais otimistas estão JPMorgan (€ 0,40/ação), JB Capital (€ 0,39/ação), BPI (€ 0,37/ação) e Goldman Sachs (€ 0,31/ação)”, acrescenta.