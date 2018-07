Auditores: resultados das novas regras estão por apurar

A cumprir-se cerca de dois anos da entrada em vigor das novas regras a nível europeu, e com a CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, desde então a desempenhar o papel de supervisor do setor, em jeito de balanço, alguns dos principais players são unânimes em considerar que nos encontramos numa fase de adaptação, na qual todos os intervenientes têm tido uma postura “construtiva”. As novas regras, para Paulo André, Managing Partner da Baker Tilly, atribuem uma maior responsabilidade aos auditores tornando a profissão mais exigente e sujeita a ‘liabilities’, alargando o âmbito e a profundidade das áreas de intervenção dos auditores. Em seu entender, a CMVM está a adotar-se às alterações da profissão, bem como às suas responsabilidades adicionais e novo modelo de regulação. “Tem atuado de forma construtiva e positiva, e os auditores podem ver na CMVM um parceiro aberto a discutir e clarificar as dúvidas, questões e desafios da profissão”, defende o especialista.

O balanço da atividade da CMVM, para Luís Gaspar, Managing Partner da Mazars, é igualmente positivo, mas, ressalva, “estamos ainda no início de um longo caminho a percorrer”. Nesta fase, defende, há que procurar uniformizar práticas e garantir que todas as auditoras, independentemente da sua dimensão, abordam os assuntos da mesma forma. “Só assim se conseguirá alcançar uma melhoria da qualidade da auditoria, que era um dos objetivos da reforma proposta”, reforça.

Considerando que o volume de alterações foi “demasiado grande para o período de tempo em que teve de ser implementado”, Rui Martins, Assurance Leader da EY também não tem dúvidas de que ainda será necessário algum tempo para serem assimiladas todas as alterações. “As novas regras exigem a implementação de novos processos e o reforço de mecanismos de qualidade, cujos investimentos em pessoas e meios levam o seu tempo. Um impacto imediato foi um aumento dos custos da profissão, e na ótica das empresas, há ainda a ter em conta as taxas impostas pelo regulador. Só quando o processo estabilizar e todos as partes tiverem uma avaliação mais clara dos custos e benefícios se poderá fazer o balanço”, sublinha o especialista.

Recordando que na origem destas novas regras esteve a vontade política de aumentar a credibilidade dos mercados, optando por reforçar a importância do papel do auditor externo e aumentar o grau de exigência na forma como os auditores se relacionam com os clientes, acredita que, “sem prejuízo de algumas indefinições quanto à forma concreta como o legislador queria concretizar as suas intenções, acrescida de alguma discricionariedade na forma como cada país adotou as novas regras”, valoriza o papel dos auditores.

Sobre a evolução em Portugal, salienta que as novas regras tiveram um impacto imediato e significativo no mercado, tendo resultado na rotação obrigatória de auditor num número significativo de entidades de interesse público.

No que diz respeito ao regulador, Rui Martins, Assurance Leader da EY, considera que o novo enquadramento também implicou um elevado esforço de adaptação, a começar pela criação de equipas com as competências necessárias para assegurar todo o processo. “A fase inicial foi complexa, com a necessidade de se estabilizarem alguns entendimentos sobre a legislação e de se estabilizarem canais de comunicação. Estamos agora a entrar numa fase de estabilização do processo, com os diferentes atores a terem um melhor entendimento do que esperar e de como cumprir com os requisitos da CMVM”, conclui.

Auditoria conjunta, sim ou não?

Atendendo a que a auditoria conjunta não chegou a ser incluída nas novas regras e questionado se deveria ter sido, Paulo André entende tratar-se de um modelo que “faz todo o sentido”, já que “gera muitos benefícios, incrementando a qualidade do trabalho, ou seja, melhor sustentação das conclusões, maior foco nas áreas de risco e redução dos honorários globais para o cliente”. Sublinhado que tal modelo contribuiria para maior concorrência no mercado de auditoria, acrescenta ainda que “as ‘Mid-Tear Firms’ teriam uma oportunidade efetiva de demonstrar que dimensão não é exclusivo de qualidade”, acrescendo benefícios dos standards de qualidade e redução dos honorários globais para o cliente.

Já para Rui Martins, Assurance Leader da EY, incluir a auditoria conjunta nas novas regras não faria sentido, atendendo, sobretudo, à reduzida dimensão do mercado português. Se por um aldo, consideras que o aumento do nível da regulação e da fiscalização da atividade de auditoria “são suficientes para assegurar qualidade”, por outro, recorda que, em alguns casos, se aplica, em Portugal, o conceito de “dual audit”, em que se conjuga a atuação independente de um auditor externo e de um Revisor Oficial de Contas. ”Face às regras que proíbem aos auditores a prestação de alguns serviços, um cenário de auditoria conjunta limitaria a capacidade de escolha dos prestadores desses serviços, com provável reflexo no seu custo”, conclui.