Resultado líquido da Cofina aumenta 17% para 5,1 milhões

A Cofina obteve em 2017 um resultado líquido de 5,1 milhões de euros, um valor 17% acima do obtido no exercício anterior, mas as receitas totais ficaram nos 91,1 milhões face aos 99,9 milhões registados em 2016, com as receitas de circulação a diminuírem 10,4% e as de publicidade 5,9%. As receitas de produtos de marketing alternativo reduziram-se em 10,3% neste período.

Em comunicado oficial, o grupo adianta que os custos apresentaram uma redução de 10,4% para os 77,4milhões de euros, fruto da reestruturação realizada, ao mesmo tempo que o EBITDA registado neste período situou-se em 13,6 milhões de euros, mais 0,8% do que no ano anterior. A margem EBITDA aumentou 1,4 pontos percentuais, para 15%.

O EBITDA após custos de reestruturação registado no período em causa foi de 11,2 milhões de euros, o que corresponde a um decréscimo de cerca de 17% face ao ano anterior. No mesmo período, a dívida líquida nominal da Cofina era de 49,6 milhões de euros, o que corresponde a um decréscimo de oito milhões relativamente à dívida líquida nominal, de 57,6 milhões de euros, registada do final do exercício de 2016.