EUA: Restrições de entrada ainda não atingiram portugueses

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras anunciou hoje que ainda não foi acionado nenhum alerta de impedimento de entrada de um cidadão português nos EUA, no seguimento da ordem executiva do presidente norte-americano, Donald Trump.

O decreto “Proteção da nação de terroristas estrangeiros”, emitido por Trump, entra em conflito com o princípio da não discriminação, pelo qual as companhias aéreas se regem.

As companhias aéreas mundiais seguem o princípio de aceitar reservas e emitir bilhetes a todas as nações e, apesar da nova legislação americana, as empresas decidiram continuar com o seu procedimento de venda de bilhetes a todos os cidadãos que o requeiram, cabendo às autoridades norte-americanas analisar as informações de cada passageiro.