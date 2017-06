Restaurantes colocam marca nos alimentos para clientes fazerem publicidade no Instagram

Em cubos de gelo, na espuma do café, ou mesmo na massa, cada vez mais restaurantes escolhem colocar a sua marca no centro do prato, diretamente na comida. A nova moda de fotografar a comida no Instagram pode ter funcionado como impulsionador desta nova forma de publicidade.

Os restaurantes adotaram uma nova forma de publicidade, agora, o branding é colocado directamente nos alimentos. Por exemplo, o novo E.A.K. Ramen em Nova York, uma popular cadeia japonesa, coloca numa folha de nori o nome do restaurante impresso através de uma tecnologia patenteada do Japão. Jimmy Matsushima, diretor-gerente da E.A.K, explica à Bloomberg que a ideia era ganhar atenção de um mercado que não conhecia a cadeia de restaurantes, que na Ásia já conta com mais de 40 lojas e quer expandir para mais 400. “Queríamos fazer algo dramático”, disse, “e a impressão é feita com cálcio, então podemos dizer às pessoas que comer o nosso nome é bom para elas”. Apesar da E.A.K. ainda não ter dados que comprovam o sucesso da estratégia, a página de Instagram ganhou mais de 3 mil seguidores em alguns meses. Também o bar Dante, na cidade de Nova Iorque, coloca a marca nos cubos de gelo e bebidas. “Todos sabemos que vivemos num mundo de Instagram e a competição entre bares é mais quente do que nunca”, explicou. “Cada local precisa de uma maneira de cativar as pessoas e fazê-las falar. Afinal, é uma publicidade gratuita”, explicou o co-proprietário do espaço, Naren Young. Esta prática já era vista em certos espaços de restauração norte-americanos, outros tantos aderiram recentemente. Conheça a publicidade gratuita dos ‘tempos modernos’.