Respostas Rápidas: surto de sarampo em Portugal está controlado?

O que é sarampo?

O sarampo é uma doença altamente contagiosa causada por um vírus, sendo mesmo das infeções virais mais contagiosas.

Como se manifesta e evolui?

Geralmente é propagada pelo contacto direto com secreções nasais ou da faringe e por via aérea. Manifesta-se pelo aparecimento de pequenos pontos brancos na mucosa oral cerca de um ou dois dias antes de surgirem erupções cutâneas, que inicialmente surgem no rosto. A doença tem habitualmente uma evolução benigna, mas pode desencadear complicações como otite média, pneumonia, convulsões febris e encefalites. Pode ser grave e até levar à morte.

Quando começou este surto de sarampo em Portugal?

Um novo surto de sarampo foi conhecido em Portugal esta semana, na região Norte do país, depois de, em 2017, terem sido registados dois surtos coincidentes no tempo, que infetaram menos de 30 pessoas e causaram a morte de uma jovem de 17 anos.

Quantos casos de sarampo são conhecidos até agora?

O número de casos de sarampo confirmados na região norte está neste momento nos 21, mas há mais algumas dezenas de suspeitos, a maioria com ligação laboral ao Hospital de Santo António, no Porto.

Este surto está controlado?

A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, admitiu esta sexta-feira, 15 de março, que poderá haver novos casos de sarampo, apesar de “não haver indício de que [o vírus] esteja descontrolado”.

Quem deve ser vacinado?

Todas as pessoas. Mas quem já teve a doença estará protegido para toda a vida, não necessitando de vacinação. A vacinação é a principal medida de proteção contra o sarampo. O Centro Europeu de Controlo de Doenças estima que haja uma elevada incidência de casos em crianças menores de um ano de idade, que ainda são muito novas para receber a primeira dose da vacina. Daí que reforce a importância de todos os outros grupos estarem vacinados para que não apanhem nem transmitam a doença.

Todos devemos tomar a segunda dose da vacina?

Os profissionais de saúde são o único grupo a quem são recomendadas duas doses de vacina contra o sarampo, independentemente da sua idade, segundo norma da Direção Geral da Saúde (DGS), atualizada a propósito do surto atual.

Quanto custa a vacina do sarampo?

Em Portugal a vacina é gratuita, está integrada no Programa Nacional de Vacinação.

Este surto atingiu apenas Portugal?

Não. Mais de mil casos de sarampo foram registados só em janeiro deste ano em 15 países europeus, com a Grécia e a França a reportarem um aumento significativo de infetados, segundo dados do Centro Europeu do Controlo de Doenças.

Quantos casos foram agora registados na Europa?

O balanço, que data da semana passada, mostra que a Grécia teve mil casos de sarampo entre janeiro e março deste ano e a França registou mais de 400 casos, enquanto a Itália indicava 164 casos. O Centro Europeu de Controlo de Doenças recorda que o sarampo é uma doença severa e que, desde 2016, houve 57 mortes reportadas na União Europeia devido a esta infeção contagiosa.