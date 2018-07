Respostas Rápidas: Se Ronaldo for para a Juventus, ainda vão alguns milhões para Alvalade?

Qual a proposta apresentada pela Juventus?

A formação transalpina oferece um contrato válido por quatro temporadas até 2022, com um ordenado anual de 30 milhões de euros, o que equivale no total a 120 milhões. De acordo com o programa de televisão espanhol “El Chiringuito”, o Real Madrid já terá aceite uma proposta de 100 milhões de euros por Cristiano Ronaldo.

Que razões financeiras podem levar Cristiano Ronaldo para Turim?