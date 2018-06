Respostas rápidas: PSD, CDS-PP, BE e PCP querem reduzir imposto sobre combustíveis. Quando, como e porquê?

O que é que vai ser hoje debatido na Assembleia da República?

Sucintamente, cinco projetos de lei e resolução apresentados por PSD, CDS-PP, BE e PCP, visando a redução do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP). Mais concretamente, visando a redução ou eliminação da taxa adicional (quatro cêntimos por litro de gasolina e gasóleo) ao ISP, introduzida em 2016 pelo Governo de António Costa. Na altura, o Governo justificou a medida com a baixa do preço do barril de petróleo e prometeu reduzir a taxa à medida que o preço do barril voltasse a aumentar (e tem vindo a aumentar nos últimos meses, embora a taxa se mantenha inalterada).

Os projetos dos quatros partidos são idênticos?

Não. Embora visem a redução do ISP, os caminhos apontados são distintos e há propostas que abordam outras vertentes. O CDS-PP propõe a “eliminação do aumento do ISP”, o PSD propõe a “redução do ISP”, o BE propõe “eliminar o adicional do ISP e aprovar as revisões mensais das taxas unitárias de imposto aplicável à gasolina sem chumbo e ao gasóleo rodoviário para o continente”, o PCP propõe “reduzir o preço do gasóleo rodoviário através do nível de incorporação de biocombustíveis” e “redução imediata do ISP e a sua adequação face ao aumento do preço do petróleo”.

É possível que algum dos projetos seja aprovado?

É improvável, mas não impossível. A dúvida está em saber se PSD e CDS-PP aprovam os projetos do BE e PCP, e vice-versa, na medida em que já se sabe que o PS vai votar contra todas as propostas. Importa salientar que, no que respeita aos projetos do PSD e CDS-PP, assegurados os votos favoráveis dessas duas bancadas parlamentares, bastará que BE ou PCP se abstenham para serem aprovados. Mas como há projetos quase iguais, ou com os mesmos objetivos, também é possível que baixem à discussão na especialidade (sem votação na reunião plenária de hoje) para tentar estabelecer uma proposta de consenso entre os partidos.

Qual é a percentagem de taxas e impostos no preço dos combustíveis?

Mais de metade do preço de venda dos combustíveis em Portugal resulta de taxas e de impostos, sendo o ISP aquele que representa a maior fatia do valor pago pelos consumidores. De acordo com dados recolhidos pela Comissão Europeia, na semana de 14 de maio, o litro do gasóleo custava 1,35 euros em Portugal (o 10.º mais caro entre os 28 Estados-membros da União Europeia), quando o valor, antes de impostos e taxas, era de 0,62 euros. Já a gasolina 95 (a mais vendida) custava em média 1,56 euros por litro, quando antes do IVA, do ISP, da contribuição sobre o setor rodoviário e do adicional por taxa de carbono era de 0,61 euros por litro.