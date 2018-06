Respostas Rápidas: porque é que Bruno de Carvalho mudou de ideias?

O que ficou decidido na assembleia geral do Sporting Clube de Portugal?

Mais de 14 mil sócios votaram no último sábado em assembleia geral realizada no Altice Arena, para decidir a destituição, ou não de Bruno de Carvalho. Os resultados mostraram que 71% dos sócios ‘leoninos’ optou pela destituição, enquanto 29% votou contra.

Porque decidiu Bruno de Carvalho deixar de ser sócio do Sporting Clube de Portugal?

Após ter sido destituído de presidente do clube na assembleia geral do passado sábado, com 71% dos sócios a votarem a favor da sua saída e 29% contra, Bruno de Carvalho prometeu deixar de ser sócio do clube, na sequência daquilo que diz ter sido uma “golpada”, que colocou de novo no poder uma “elite bafienta”. Num post publicado na sua página de Facebook referiu que “a minha carta de suspensão vitalícia de sócio segue segunda feira e nunca mais seguirei sequer os eventos desportivos do clube”.

O que levou Bruno de Carvalho a voltar atrás com a sua decisão?

Ainda durante este domingo Bruno de Carvalho anunciou que não só será candidato, como irá impugnar a assembleia geral. A decisão foi feita através do seu Facebook. “Agora acabou. Querem guerra. Eu compro. Vou impugnar a AG e o presidente da SAD ainda sou eu. Vou a eleições. Vamos ver quem vence. Se são a maioria dos sócios ou os ‘podres’ e os Viscondes. Por muito que me queira afastar, não consigo! Amo-te Sporting e quero continuar a acreditar num Sporting sem viscondes, ou com eles remetidos ao seu lugar, calados”, afirmou.

Quem é o atual presidente da SAD ‘leonina’?

Artur Torres Pereira presidente da Comissão de Gestão escolheu José Sousa Cintra para ser o novo presidente da SAD do Sporting. Uma decisão que de pronto foi contestada por Bruno de Carvalho, num post da sua conta de Facebook. “Calma. O homem do tremoço vai ser presidente do quê? da SAD? Chega! Não Sousa Cintra, não és o presidente da SAD, para isso tens de passar por muitos passos”, escreveu.

Quando vão ser realizadas as próximas eleições?

Durante a assembleia geral de sábado Jaime Marta Soares anunciou que as próximas eleições vão ter lugar a 8 de setembro e vão servir para eleger todos os órgãos sociais do clube, conselho diretivo, mesa da assembleia geral e conselho fiscal e disciplinar. Até lá o Sporting fica com dois presidentes, um presidente da SAD e um presidente do clube com a responsabilidade da Comissão de Gestão e que é Artur Torres Pereira.