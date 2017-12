Respostas Rápidas: Porque a Sonangol não pode ter mais de 20% do BCP?

A autorização do BCE para a Sonangol chegar a 30% do Millennium BCP caducava a 16 de dezembro, e o “Eco” diz que a Sonangol deixou caducar essa autorização ao não ter reforçado no BCP até ao passado sábado (dia 16). Desta forma a Sonangol, que mudou de presidente em meados de novembro, portanto um mês antes de caducar essa autorização, deu um sinal claro de que não quer disputar com a Fosun o lugar cimeiro na estrutura acionista. O que se traduz num reverso face à política prosseguida por Isabel dos Santos, que à frente da petrolífera pretendia reforçar no BCP depois de ter conseguido autorização do supervisor europeu para ultrapassar os 20% (até 30%) do BCP.

Como é que surgiu essa autorização do BCE para Sonangol ultrapassar os 20% do capital do banco liderado por Nuno Amado?

A autorização do BCE chegou em cima da data da Assembleia Geral do ano passado, que se realizou a 19 de dezembro (numa segunda-feira) e aprovou o aumento do limite de votos de 20% para 30%. A decisão do supervisor abriu caminho a que a petrolífera angolana apoiasse a alteração ao limite de votos na instituição, aprovada em assembleia-geral. Sem essa autorização a Sonangol que era a maior acionista à data do BCP, não aprovada a alteração ao limite estatutário de votos. Era importante que a Sonangol votasse a favor dessa alteração dos estatutos. Pois uma das condições estipuladas pela Fosun no acordo para a entrada no capital do banco era a aprovação por parte da assembleia geral do Millennium BCP da subida do valor limite dos direitos de voto (então em 20%) precisamente até 30%. O que de resto coincidia com a segunda fase da operação definida no acordo: os chineses pretendem que a sua participação cresça até 30% do capital, tornado-se no maior acionista do BCP. A primeira fase foi consumada quando os chineses aceitaram pagar 175 milhões de euros por 16,7% do capital do maior banco privado em Portugal. A operação foi concretizada através de um aumento de capital reservado ao grupo chinês que é dono da Fidelidade.