Respostas Rápidas: por que razão há greve nos comboios?

Qual o motivo da greve desta segunda-feira?

Os trabalhadores ferroviários da CP, Medway e Takargo marcaram uma greve para esta quarta-feira e outra para 12 e 13 de junho, contra a possibilidade de circulação de comboios com um único agente. Os sindicatos que marcaram as greves (CGTP e UGT) consideram que “a circulação de comboios só com um agente põe em causa a segurança ferroviária – trabalhadores, utentes e mercadorias” e defendem, por isso, que “é preciso que não subsistam dúvidas no Regulamento Geral de Segurança (RGS)”. Os ferroviários contestam que sejam feitas alterações ao RGS com o objetivo de reduzir custos operacionais.

A paralisação desta segunda-feira surge na sequência de em novembro de 2017 os sindicatos terem suspendido uma greve nesse mês, após o Governo ter concordado em melhorar a redação do regulamento de seguranção ferroviário, de forma a garantir que cada comboio circularia sempre com um maquinista e um revisor ou operador de mercadorias.

Atualmente, os comboios circulam sempre com dois trabalhadores, exceto na Fertagus que, ao abrigo do RGS, pode funcionar excecionalmente com agente único entre Setúbal e o Pragal.

Mais, o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, que esteve no domingo à noite na estação do Rossio a solidarizar-se com a greve dos ferroviários, disse que os trabalhadores também estão “a defender os seus postos de trabalho”, e alertou que 600 postos diretos podem desaparecer, além de 400 indiretos.

Por que razão não há serviços mínimos?

Não há serviços mínimos porque os árbitros do Conselho Económico e Social (CES), um órgão consultivo do Estado, optaram por não definir serviços mínimos para a greve dos ferroviários desta segunda-feira. Apenas há comboios de socorro e o transporte de mercadorias perigosas ou perecíveis.

Em meados de junho, após o pré-aviso de greve, ouvidos os representantes dos sindicatos envolvidos no conflito laboral e as empresas, os três árbitros do CES consideraram que os serviços mínimos não eram essenciais porque a greve, tendo em conta a sua duração, não põe em causa o direito de deslocação da população.

No acórdão emitido, os árbitros do CES lembrou que no dia da greve dos ferroviários as pessoas têm acesso a outros meios de transporte, públicos ou privados, e não correm o risco de ficar isoladas.

Qual a adesão dos trabalhadores ferroviários à greve de hoje?

Embora a greve esteja marcada para esta segunda-feira, ainda no domingo, até às 22h, já tinham sido suprimidas quase 137 ligações de comboio, das quais 15 de longo curso, 85 regionais e 37 do serviço urbano do Porto.

Esta manhã, os dados recolhidos pela CP davam conta de uma paralisação de 98% ( 114 ligações) dos comboios urbanos de Lisboa, 72% (36 ligações) dos do Porto e regionais (60 ligações) e 66% (10 ligações) das ligações internacionais.

Na informação divulgada ao início da manhã, com o primeiro balanço do dia até às 6h30, o Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial Itinerante (SFRCI) tinha indicado que a adesão à greve obrigou a uma paralisação de 90% dos comboios de mercadorias e de passageiros em todo o país.

O SFRCI estima uma adesão de pelo menos 85% à greve nos comboios em todo o país.

Como tem corrido a greve sem perturbações?

O presidente do SFRCI, Luís Bravo, denunciou esta manhã ilegalidades: “O comboio alfa [pendular] das 12h00 saiu com um maquinista como agente de acompanhamento e informado de que havia três clientes em cadeira de rodas na gare para embarcar, [os funcionários] saíram com o comboio e deixaram esses clientes em terra”.

“Era o maquinista titular do comboio e um a substituir o revisor em greve e estava a fazê-lo de forma ilegal, [além de que] não cumpriu com as funções do revisor”, reforçou o sindicalista.

Sobre a denúncia, a CP deu ainda qualquer esclarecimento.

De acordo com o sindicalista, este tipo de situações podem voltar a “acontecer no futuro com o agente único”.“Se houvesse um revisor, estas pessoas não tinham ficado em terra, e é esse o nosso trabalho do dia a dia, é facilitar a mobilidade destes senhores”, notou, lamentando que “o Governo quer abandonar” estas pessoas com mobilidade condicionada.

Mais: “Na linha de Sintra, só andaram três comboios, na linha de Cascais não andou nenhum comboio […] e só saiu um comboio de longo curso de Lisboa”, adiantou o responsável.

O que diz o Governo?

O Governo diz que a greve na CP marcada para hoje “não tem justificação material” e explica que os sindicatos marcaram a paralisação contra um regulamento que existe desde 1999, que nunca foi alterado e nem vai ser.

“Não conseguimos perceber, o Governo não fez nenhuma alteração nestes dois anos e meio e não conta fazer nenhuma alteração”, disse aos jornalistas o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme d´Oliveira Martins, no domingo, a propósito da greve.

Oliveira Martins explicou que a norma faz parte do RGS, de 1999, que nunca foi alterado nem por este nem por governos anteriores “e que mantém como regra os dois agentes, e em algumas exceções admite, com restrições e sujeito a fiscalização, o agente único”.

Além disso, acrescentou o responsável, a CP tem uma norma interna que apenas permite os dois agentes em circulação, “não admitindo agente único”. “Portanto há aqui uma falta de justificação” e vai haver um prejuízo para os utentes por algo que o Governo entende que não se justifica, disse o secretário de Estado.

Algum dos partidos com assento parlamentar apoia a greve?

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu esta segunda-feira a justiça da greve dos trabalhadores ferroviários da CP, Medway e Takargo para defender a segurança dos utentes dos comboios e os postos de trabalho em causa.

“Nenhum cidadão consciente pode estar de acordo que, por exemplo, exista um maquinista num comboio com 10 carruagens. Não se entende que, depois de um recente relatório sobre o estado das infraestruturas em que se encontra a linha ferroviária, se reduza para um único agente a possibilidade de cumprir as tarefas de segurança”, afirmou, à margem de uma reunião com o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, na sede do PCP, em Lisboa.

Por outro lado, o líder comunista reiterou as críticas à atuação do Governo, sublinhando o “sinal preocupante” do recente acordo obtido em concertação social, juntamente com as confederações patronais, sobre legislação laboral, lamentando que as iniciativas de reposição de normas propostas pelo PCP tenham sido chumbadas na Assembleia da República.

“Mais uma vez, em matéria central, olhando para a história das últimas décadas, sempre que PS e PSD se entenderam os trabalhadores perderam direitos. Corremos o risco de, com estas propostas, ir no mesmo sentido desse período em que os direitos dos trabalhadores, tanto no plano individual como coletivo, sofreram profundos retrocessos”, concluiu.

O Governo acordou com quatro associações patronais – CIP, CCP, CAP e CTP – e a UGT uma revisão da lei laboral, que deverá ser agora debatida e votada no parlamento, mas CGTP manteve-se à margem do consenso.

Em causa estão, entre outras medidas, o alargamento do período experimental de 90 para 180 dias para contratos sem termo com trabalhadores à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração, incluindo o estágio, bem como “outras relações de trabalho já previstas na lei” no período experimental. A proposta mantém a possibilidade de novos bancos de horas apenas através da negociação coletiva ou por acordos de grupo desde que 65% dos trabalhadores o aprovem.