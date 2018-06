Respostas rápidas: o que vai mudar na Turquia, depois das eleições?

As eleições de 24 de junho foram determinantes para a mudança do regime?

Não. Os dois acontecimentos que permitiram a alteração profunda dos fundamentos do regime foram a tentativa de golpe de Estado, em 15 de julho de 2016 – que o presidente Recep Erdogan ‘usou’ para se livrar de uma vez dos segmentos mais críticos do regime – e o referendo ao presidencialismo em 16 de abril de 2017.

Erdogan venceu o referendo?

As propostas do presidente – onde avultavam 18 propostas de emenda à Constituição turca – foram votadas favoravelmente por pouco mais de 51% dos votantes. Na altura, a oposição concluiu que a mudança de regime constituía uma suspeição para quase metade da população, tanto mais que todo o governo tinha investido arduamente no ‘sim’. Vários ministros viajaram, durante a campanha para o referendo, para os países europeus onde a presença turca era mais significativa, para apelar ao apoio às propostas de Erdogan. Em vários países, nomeadamente na Alemanha e na Holanda, os ministros foram muito mal recebidos pelos governos europeus, o que serviu para aprofundar as reticências da União Europeia face a uma eventual entrada da Turquia no agregado.

Porque foram as eleições antecipadas?

Há duas teorias: uma interna, outra externa. Para o regime, a antecipação das eleições (que pelo calendário deveriam ter lugar apenas em novembro de 2019) ficou a dever-se à necessidade de clarificação política da sociedade turca. A tese ‘externa’ é que Erdogan quis aproveitar a onda nacionalista que resultou da vitória do regime na Síria e na investida militar contra os curdos em Efrin e promover o combate urgente contra o arrefecimento da economia caseira.

O que muda depois das eleições?

Basicamente, deixa de haver a figura de primeiro-ministro (até aqui da responsabilidade do partido ou coligação mais votado), passando a ser o presidente a liderar o governo. Os ministros não são necessariamente membros eleitos do parlamento, podendo ser figuras emanadas da vontade do presidente. Num quadro de dificuldade de entendimento entre o governo e o parlamento, o presidente passa agora a poder governar por decreto – o que na prática quer dizer que pode avançar com leis sem passar pelo beneplácito dos deputados. O presidente pode também intervir na nomeação dos principais juízes, o que, para a União Europeia, é o fim da saudável separação entre o poder judicial e o poder executivo – uma das bases das democracias ocidentais.

A mudança aproxima a Turquia da Europa?

Nem pensar. Pelo contrário: se a União Europeia já tinha algumas reservas face ao regime de Erdogan – que se encontra no poder desde 2002 – que se manifestaram quando, em plena crise da tentativa de golpe de Estado, Angela Merkel, a chanceler alemã, só telefonou em solidariedade com o presidente turco quando percebeu que o golpe iria falhar, agora tem ainda mais. Para a União Europeia, o aprofundamento do regime presidencialista e a persistente perseguição aos críticos do regime são sintomas mais que suficientes para considerar que a Turquia não cumpre os requisitos de entrada. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse-o a Erdogan pessoalmente, para que não restasse qualquer dúvida.