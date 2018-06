Respostas Rápidas: O que vai acontecer após a decisão do tribunal sobre as AG do Sporting?

As AG de 17 de junho e de 21 de julho vão realizar-se?

Não. O Tribunal Cível da Comarca de Lisboa determinou nesta quinta-feira, 14 de junho, suspensão imediata das assembleias gerais de 17 de junho (visava a aprovação da alteração de estatutos e do orçamento para a época 2018/2019) e 21 de julho (visava a eleição da MAG e do conselho fiscal e disciplinar) marcadas pela designada Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral (CTMAG) do Sporting CP, tendo considerado nula a criação deste órgão. A decisão surge na sequência de providência cautelar que foi interposta por um sócio “leonino” sem ligação a qualquer dos órgãos sociais do clube.

Qual é o argumento do tribunal para sustentar esta decisão?

O juiz justifica a decisão como “sendo ilegal a nomeação da Comissão Transitória, e sendo esse órgão juridicamente inexistente, as deliberações de convocação das AG designadas para os dias 17 de junho e 21 de julho de 2018 são claramente inválidas, uma vez que as Assembleias Gerais foram convocadas por um órgão nomeado ilegalmente que não tinha qualquer legitimidade para essa convocação”.

A sentença realça que, desta forma, as deliberações que poderão ser aprovadas nessas Assembleias Gerais são “claramente inválidas”, quer por irregularidade manifesta na convocação dos associados, quer por irregularidade no funcionamento dessas mesmas Assembleias.

Como vai ser assegurada a não realização das AG de 17 de junho e 21 de julho?

Na sentença, o juiz determina a notificação imediata da polícia para providenciar a não realização das assembleias gerais, “utilizando as medidas coercivas que entenda adequadas e necessárias para o efeito”.

Face à proximidade da data agendada para a realização da AG marcada para este domingo, o tribunal determina ainda que se “oficie de imediato e pela via mais expedita possível o órgão de polícia criminal competente, solicitando que com a máxima urgência cite a totalidade dos requeridos, dando conhecimento do decretamento da presente providência cautelar, advertindo-os expressamente que devem providenciar pela não realização das Assembleias Gerais”.

Quais são os responsáveis do clube que vão ser notificadas da decisão do tribunal?

A notificação é dirigida ao Sporting, cujo órgão executivo é o conselho directivo, actualmente composto por sete membros, incluindo o presidente) e aos três membros da Comissão Transitória do Sporting CP – Elsa Tiago Judas, Bernardo Trindade Barros e Yassine Nadir Nobre Madatali.

Segundo o tribunal, o órgão de polícia criminal deverá deslocar-se quer às moradas pessoais, quer às instalações do Sporting Clube de Portugal, para notificar este grupo de 10 pessoas.

A AG de 23 de junho, marcada por Marta Soares, é válida?

O tribunal considera que esta assembleia geral foi “convocada por quem tem legitimidade estatutária para o efeito”. E sustenta também a sua decisão de proibir as AG marcadas por Bruno de Carvalho com o facto de poder suceder que “haja uma maior participação de sócios que confiem (erroneamente) na legalidade da actuação do Conselho Directivo e da “Comissão Transitória” e compareçam na AG “ilegalmente convocada” para o dia 17 de junho de 2018 [para alteração de estatutos e aprovação do orçamento da época 2018/2019 contas] ”, deixando de comparecer na AG marcada para o dia 23 de junho de 2018.

Um cenário, realça o juiz, que “prejudica seriamente a realização desta última Assembleia Geral”.

Na sentença o juiz recorda que foi convocada pelo órgão eleito pelos sócios uma AG para 23 de junho, na qual, diz, “os mesmos poderão expressar a sua vontade, pelo que não existe no caso concreto dos autos qualquer vazio de poder no que respeita à convocação do principal órgão representativo dos sócios”.

O presidente da MAG vai ter acesso aos cadernos eleitorais para realização da AG de 23 de junho?

Sim, vai. Na decisão do tribunal é ordenada “a imediata entrega e acesso aos cadernos eleitorais do clube” a Marta Soares.

O juiz, que considera Marta Soares como “legítimo presidente da MAG”, determinou ainda que o Conselho Diretivo suporte “as despesas imprescindíveis à realização da AG” destitutiva de 23 de junho, estimando um valor de 80 mil euros.

Após esta decisão, o Conselho Diretivo pode praticar quaisquer actos?

Não.Na mesma decisão, o juiz ordenou ainda que os membros do Conselho Diretivo “se abstenham de praticar quaisquer atos que sejam incompatíveis com o exercício do cargo de presidente da MAG do Sporting Clube de Portugal, designadamente convocar, desconvocar, suspender, realizar, presidir ou por qualquer forma determinar ou exercer quaisquer funções relativas ao cargo de Presidente da MAG quanto à realização de Assembleias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, do Sporting Clube de Portugal”.

Por cada deliberação e/ou ato violador desta providência, o juiz impôs uma sanção pecuniária de cinco mil euros.

Quais são os alertas do juiz que constam da sentença?

O juiz alerta na sentença que “existe um fundado receio que a manutenção da convocação e posterior realização” destas AG convocadas pela CTMAG nomeada pelo Conselho Directivo “cause lesão grave e dificilmente reparável dos interesses deste último, e, consequentemente, dos direitos de todos os seus sócios incluindo o requerente [da providência cautelar], antes de ser proferida decisão na acção de que a providência é dependência”.

O que acontece se a decisão do tribunal não for cumprida?

O juiz alertou na sentença que Bruno de Carvalho, restantes membros da direção e da CTMAG incorrem no crime de desobediência qualificada se não acatarem decisão e arriscam dois anos de prisão. Em causa estão um total de 10 pessoas abrangidas por esta decisão: além do presidente do clube, os restantes seis membros do conselho directivo e as três pessoas nomeadas para a CTMAG do Sporting CP.

O que diz o presidente do clube sobre a decisão do tribunal?

No dia em que Bruno de Carvalho viu o Tribunal decidir pela “suspensão imediata” das AG que pretendia realizar, o presidente dos ‘leões’ assegurou, em conferência de imprensa, que vai dar condições para a AG de 23 de junho, marcada por Jaime Marta Soares, se realizar. Uma decisão anunciada pelo presidente do Sporting, apesar de voltar a realçar que não reconhece Jaime Marta Soares como presidente da MAG, nem reconhecer a comissão de fiscalização, nem a forma como foi convocada a AG de dia 23 de junho – que definiu como um “julgamento em praça pública”. Esta reunião vai realizar-se, segundo Bruno de Carvalho, “para bem dos sportinguistas”, numa AGA onde será discutida a revogação do mandato do Conselho Directivo. Mas isso não significa qualquer cedência, garantiu Bruno de Carvalho: “Não nos demitimos.”

Porque o tribunal considera nula a criação da Comissão Transitória da MAG?

Sobre a criação deste órgão, para exercer as funções que cabem à MAG e que teria a competência desse órgão, o juiz conclui que “viola de forma manifesta a separação de poderes que deve existir no seio de uma associação (…) entre o órgão executivo (Conselho Directivo) e o órgão representativo dos associados (Assembleia Geral), do qual dimana o poder e legitimidade do primeiro”.