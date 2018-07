Respostas rápidas: o que muda com o novo modelo de mobilidade para a Madeira?

O que prevê o novo projeto de lei?

O subsídio de mobilidade destina-se aos residentes e estudantes no arquipélago da Madeira e aplica-se às viagens aéreas para e do continente, assim como para os Açores. Os beneficiários passam a pagar apenas o valor que lhes corresponde, não sendo necessário avançar com o valor total e esperar pelo reembolso. No caso dos portossantenses, fica garantido o bilhete único. O diploma prevê também a inclusão de bagagem de porão nos voos de 86 e 65 euros.

Quais são as regras do modelo em vigor?

As viagens para os residentes na Madeira custam 86 euros e 65 euros para os estudantes, tendo um teto máximo de 400 euros. Nas deslocações entre o arquipélago da Madeira e o dos Açores, o valor máximo é 119 euros para os residentes e equiparados e 89 euros para os estudantes.

Como foi a votação da proposta de alteração na Assembleia da República?

A proposta de lei da autoria do Parlamento Regional da Madeira foi aprovada esta quinta-feira com os votos favoráveis do PSD, CDS-PP, PCP, PEV e Bloco de Esquerda, contra do PS e abstenção do PAN.