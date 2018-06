Respostas Rápidas: o que levou Donald Trump a virar as costas ao seus aliados após o G7?

Quais os temas que foram debatidos na cimeira do G7?

A reunião dos sete países mais industrializados do mundo teve como objetivo debater medidas de combate à evasão fiscal e discutir formas de assegurar que os cidadãos possam beneficiar do crescimento económico mundial. As relações diplomáticas com o Irão e a Rússia foram outras das questões em cima da mesa, além da cimeira que esta terça-feira reúne o líder norte-americano, Donald Trump, e o homólogo norte-coreano, Kim Jong-un. No entanto, foi o compromisso para criar um comércio mais justo que fez estalar o verniz entre os Estados Unidos e os restantes países.

Que propostas apresentou Donald Trump ao G7?

O presidente norte-americano insistiu na necessidade de ter trocas comerciais mais justas e avançou com uma proposta de criação de uma zona livre de comércio entre as sete maiores economias. Isto numa altura em que o Canadá e a União Europeia (UE) ameaçam avançar com medidas de retaliação pelas taxas aduaneiras impostas unilateralmente pelos Estados Unidos às importações de aço e alumínio.

Trump ameaçou com a possibilidade de vir a parar as exportações dos Estados Unidos – sobretudo no setor agrícola – caso a UE e o Canadá insistam em retaliar contra as medidas comerciais por ele impostas. Outras das medidas apresentadas pelo presidente norte-americano e que foi reprovada pelos restantes estados-membros do G7 foi a reintegração da Rússia neste grupo restrito. O país foi expulso do grupo em março de 2014, após a anexação da Crimeia.

O que levou Donald Trump a dissociar-se do comunicado final da cimeira?

Ao que tudo indica, não terá sido o conteúdo do acordo assinado pelos líderes do G7, mas sim a conferência de imprensa dada pelo primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que terá desiludido Donald Trump. Num post publicado na rede social Twitter, já depois de abandonar a reunião, para a viagem ao encontro de Kim Jong-un, o republicano revelava que, “face às falsas declarações de Justin [Trudeau] na sua conferência de imprensa e ao facto de o Canadá estar a impor enormes taxas sobre os agricultores, trabalhadores e empresas americanas”, pediu aos representantes norte-americanos para retirarem o seu apoio ao comunicado final da reunião.

No final do encontro, que teve início na sexta-feira em Charlevoix, na província canadiana do Quebeque, o primeiro-ministro do Canadá anunciou que, a partir de 1 de julho, o Canadá vai começar a impor represálias comerciais aos Estados Unidos. A decisão terá enfurecido Donald Trump. “Muito desonesto e fraco. As nossas tarifas são uma resposta aos seus 270% sobre os produtos lácteos”, respondeu, pelo Twitter.

Quais as medidas acordadas no final do encontro?

Apesar de persistir a disputa sobre taxas alfandegárias com os Estados Unidos, os sete países mais industrializados do mundo acordaram um assinar um “texto comum” no sábado. No documento, os estados-membros do G7 concordaram em “reduzir as barreiras alfandegárias, barreiras não alfandegárias e subsídios” e luta por um comércio internacional mais justo e com “regras”.

Tal como já era esperado depois de Donald Trump ter rasgado os acordos de Paris sobre o clima, as questões ambientais foram as únicas que não contaram com a assinatura do presidente norte-americano. Depois de deixar a cimeirra, Donald Trump disparou uma série de tweets irados a criticar aqueles que são os seus principais aliados. “Não podemos deixar nossos amigos, ou inimigos, tirar vantagem de nós no comércio nunca mais. Temos de pôr os trabalhadores americanos em primeiro lugar!”, escreveu na rede social.