Respostas Rápidas: O que está em causa nas eleições da Catalunha?

Quem concorre às eleições?

O Partido Popular da Catalunha, ‘braço-armado’ do partido de Mariano Rajoy na região, onde é liderado por Xavier García Albiol. O partido Socialista da Catalunha, também ele ‘irmão’ do PSOE, liderado por Miquel Iceta. O Ciudadanos, com Inés Arrimadas, uma estrela em ascenção na política espanhola, como líder da lista. A Candidatura de Unidade Popular (CUP), onde estão também os Piratas da Catalunha, liderados por Carles Riera, sendo a formação mais à esquerda da região. A coligação Catalunya en Comú y En Comú Podem, apoiada pela alcaide Barcelona, Ada Colau (do Podemos) e liderada por Xavier Domènech. O Junts per Catalunya (JuntsxCAT), que terá Carles Puigdemont como cabeça de lista e Jordi Sànchez como número dois. E finalmente a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) de Oriol Junqueras, ainda preso, que conta também com a antiga presidente do parlamento catalão, Carme Forcadell.

As eleições têm alguma coisa a ver com a independência?