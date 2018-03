Respostas Rápidas: O que é a espanhola Podo, empresa na qual a Galp comprou 25%?

O que é a Podo?

Empresa espanhola de comercialização de eletricidade e gás, cuja estratégia assenta nos preços baixos e na prestação de serviço através das tecnologias digitais. A empresa foi fundada por Eugenio Galdón e Joaquín Coronado, que apostaram no big data” e na inteligência artificial para desmaterializar e otimizar processos e, assim, tornar a empresa competitiva.

Quais são os objetivos?

Crescer. Em pouco mais de um ano, a Podo ultrapassou os 15 mil clientes de eletricidade, crescendo a uma taxa sustentada de cerca de 500 clientes semanais. No curto prazo, a espanhola quer que, pelo menos, 30% dos seus clientes venham a contratualizar com ela o pacote de “luz e gás”. Para atingir esta meta, precisa vender gás, dado que até agora, só fornecia eletricidade.

“A oferta de um pacote combinado de eletricidade e gás é um passo natural no nosso plano de negócio, que nos permitirá crescer mediante acesso a uma maior base de clientes potenciais e a uma oferta mais completa para dar mais cobertura às diferentes necessidades das famílias e das PME”, explica Joaquín Coronado, CEO da Podo, em comunicado.

Porquê a parceria com a Galp?

A entrada da Galp no capital da Podo é parte de uma aliança estratégica entre as duas empresas, depois de terem acordado um contrato de longo prazo para fornecimento de gás natural, o que permite à Podo iniciar o negócio de comercialização de gás. No mesmo comunicado, a espanhola revela que vai apostar fundamentalmente na captação de clientes residenciais e empresas de pequena e média dimensão.

Qual a dimensão do mercado?

Em Espanha existem 29,2 milhões de pontos de fornecimento de eletricidade e 7,7 milhões de pontos de distribuição de gás. Estima-se que cerca de cinco milhões tenham contratos de “luz e gás” com a mesma empresa, entre os quais se encontram clientes de perfil de maior valor. As empresas independentes têm uma fatia residual desse mercado. Segundo o comunicado da Podo, a quota de mercado das independentes no mercado livre de eletricidade era de 9,1% no final de 2017, mas de apenas 1,3% no mercado liberalizado de gás.