Respostas rápidas: o que Bruno de Carvalho quer mudar nos estatutos do Sporting?

Apesar de já estar confirmada, mas sem se saber ainda se a sua realização é legal, a assembleia geral do Sporting Clube de Portugal convocada por Bruno de Carvalho para o próximo domingo, 17 de junho, pode vir a criar mais momentos de tensão no clube, já que um dos temas em análise passa por alterações nos estatutos do clube.

Quais são propostas para a mudança dos estatutos?

Bruno de Carvalho pretende tornar oficial, através dos estatutos, a renúncia com efeitos imediatos dos órgãos eleitos (conselho diretivo, mesa da assembleia geral e conselho disciplinar e fiscal), assim que forem designadas as comissões de substituição. No prazo de seis meses a contar da designação de cada uma das comissões transitórias, deve ser convocada uma assembleia geral eleitoral para a eleição do conselho directivo e/ou do conselho fiscal e disciplinar e/ou da mesa da assembleia, consoante o caso concreto, cessando as funções da comissão transitória que esteja em causa com a tomada de posse dos eleitos.