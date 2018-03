Respostas Rápidas: como é que um défice de 0,92% chega aos 3%?

António Costa esperava um défice de 1,1% em 2017, mas acabou por ficar em 3% do Produto Interno Bruto (PIB), por culpa da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD), no ano passado. Após uma quezília entre o INE e o Eurostat sobre se a operação iria ou não entrar para as contas nacionais, os dados conhecidos esta segunda-feira fecham a questão e são razão ao gabinete europeu.

O que é que aconteceu à CGD?

No primeiro trimestre de 2017, o Governo implementou um plano de recapitalização da CGD, constituído por quatro componentes. A primeira foi a entrega de ações correspondentes a 49% do capital da Parcaixa, pela Parpública à CGD, no montante de 499 milhões de euros, a que se seguiu a conversão de instrumentos financeiros híbridos emitidos em 2012, subscritos pelo Estado Português, no valor de 945 milhões de euros.

O Estado fez ainda um aumento de capital em dinheiro, no valor de 2.500 milhões de euros, bem como uma emissão de instrumentos de dívida qualificados como Additional Tier 1 (AT1), num total de 930 milhões de euros, a serem subscritos por investidores privados. O valor total da recapitalização da CGD foi de 4.444 milhões de euros, dos quais 3.944 milhões de euros foram suportados pelo Estado. Deste montante, 500 milhões de euros foram emitidos no primeiro trimestre de 2017 e os restantes 430 milhões de euros deverão ser emitidos no prazo de 18 meses.

Porque é que não se sabia se a recapitalização iria ou não entrar no défice?

“O registo em Contas Nacionais da operação de recapitalização da CGD é particularmente complexo”, explicou o INE, que lembra que a Comissão Europeia considerou que esta “não constituiu ajuda de Estado” por ter sido “efetuada em circunstâncias semelhantes ao que seria exigido por um investidor privado”. Ou seja, o Estado atuou enquanto acionista do banco.

“Esta decisão, que introduz um elemento singular não previsto no Manual do Défice e Dívida das AP, gerou dúvidas quanto ao registo (parcial ou total) da componente pública da recapitalização como transferência de capital, com impacto negativo no saldo das AP, atendendo a que a CGD registou prejuízos nos últimos anos. Com efeito, a decisão indica que, fundadamente se espera que a recapitalização tenha natureza de um investimento financeiro”, refere o INE. No entanto, o Eurostat discordou, levando a um processo de diálogo entre os gabinetes de estatísticas português e europeu.

Então porque é que foi incluída?

Neste processo, o INE e o Eurostat debateram o tema, à luz das regras do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais. O relatório conhecido esta segunda-feira indica que o Eurostat deu três argumentos para incluir a recapitalização da CGD no défice:

a decisão da Comissão Europeia de que a recapitalização não constitui ajuda de Estado não constituir um elemento decisivo para a análise estatística; não se poder considerar que os investidores privados e governo participaram em condições semelhantes na injeção de capital; e as perdas acumuladas da CGD, no período 2011-2016, superarem o montante das injeções de capital do Estado.

“Apesar de considerar que o tratamento estatístico mais adequado para esta recapitalização seria como operação financeira, e sem prejuízo de manter a discussão deste assunto no fórum de discussão permanente, existente no Sistema Estatístico Europeu, que aborda assuntos metodológicos, o INE decidiu aceitar esta apreciação final, tendo em conta as responsabilidades que, no plano institucional, cabem à Comissão Europeia (Eurostat) no âmbito do Procedimento dos Défices Excessivos”, declarou o gabinete de estatística nacional.

Qual é o peso desta operação no total do défice?

Com esta decisão, a estimativa de necessidade de financiamento das Administrações Públicas atingiu os 5.709,4 milhões de euros, o que correspondeu a 3% do PIB. O impacto da operação de recapitalização da CGD determinou um agravamento da necessidade de financiamento das AP em 2,04% do PIB. Ou seja, caso excluindo a injeção de capital no banco público, o défice teria sido de 0,92%, o valor mais baixo em democracia.

O que é que o Governo disse sobre o assunto?

Mário Centeno afirmou que a decisão do Eurostar está “errada”, contraria Bruxelas e não vai ter qualquer impacto nas contas públicas, numa conferência de imprensa após a divulgação do documento. “O Eurostat preconiza a recapitalização da CGD no défice, o que está errado e contraria a Comissão Europeia”, disse o ministro das Finanças.

“Foi um investimento fora do regime de ajuda de Estado”, pelo que “não tem assim impacto, porque Portugal cumpriu todas as metas com que se comprometeu”, afirmou.

Portugal está em risco de voltar ao Procedimento dos Défices Excessivos?

Com esta decisão, o rácio fica, assim, acima dos 2% em 2016, que permitiram ao país sair do Procedimento dos Défices Excessivos (PDE), levantando dúvidas sobre o que Bruxelas irá fazer. No entanto, Mário Centeno deixou claro que a Comissão Europeia não irá colocar Portugal novamente nesta categoria.

“O défice em 2017 foi 0,9%, a contabilização da recapitalização do CGD é um assunto que está em aberto. Em termos práticos, a característica pontual que a natureza, quer a sua natureza no sistema financeiro significam que para a análise estrutural das contas públicas, a sua inclusão não é contabilizada. Para efeitos do PDE, não terá qualquer consequência para as contas públicas”, explicou o ministro.

Esta questão pode ter implicações no défice de 2018?

O facto de a recapitalização da CGD ser um processo que não se deverá repetir, levou a que o Governo se focasse na trajetória de diminuição do rácio do défice ao longo do ano passado. Centeno iniciou a conferência de imprensa a louvar os resultados do Governo, incluindo no aumento do investimento, na queda do desemprego e da dívida pública.

A projeção do Governo é de um défice de 1,1% em 2018, segundo o Orçamento do Estado para este ano. No entanto, o Executivo costuma ser mais conservador nesta estimativa e rever em baixa a previsão ao longo do ano, o que deverá voltar acontecer. O objetivo de médio prazo é de cortar o défice estrutural para 0,5% do PIB em 2022. Centeno já frisou, esta segunda-feira que essa meta até pode ser atingida mais cedo.