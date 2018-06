Respostas Rápidas: faltam dois meses e meio para as eleições no Sporting. O que podemos que esperar?

Quando vão ser realizadas as próximas eleições?

As eleições para todos os órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal vão ter lugar a 8 de setembro (sábado) e serão realizadas de acordo com o artigo 42º dos estatutos na sede do clube, excepto decisão em sentido contrário tomada pela Mesa da Assembleia Geral, em circunstâncias excepcionais devidamente fundamentadas.

Até quando podem ser apresentadas as candidaturas para os órgãos sociais?

De acordo com o artigo 31º dos estatutos do Sporting Clube de Portugal as candidaturas terão de ser apresentadas até ao trigésimo dia que preceda a data marcada para a eleição ou até o primeiro dia útil seguinte a esse, se o trigésimo dia for sábado, domingo ou feriado. Neste caso, a data limite será a 9 de agosto.

Que requisitos devem preencher as candidaturas?

Segundo o artigo 36º as candidaturas devem respeitar o disposto nos Estatutos do Sporting Clube de Portugal e no presente Regulamento. Eis o que dizem os estatutos do Sporting Clube de Portugal: “Ser apresentadas em formato de papel e/ou, caso seja essa a opção da Mesa da Assembleia Geral, em formato electrónico. Abranger todas as posições elegendas para os respectivos órgãos, bem como o número de suplentes estatutariamente exigível. Ser subscritas pelos respectivos candidatos como prova de aceitação da candidatura. Ser acompanhadas pelo respectivo Programa de Acção, o qual ficará disponível, com os restantes, para consulta por todos os sócios na sede do Sporting Clube de Portugal e no respectivo sítio na Internet e serão publicados na íntegra em edição do Jornal do Sporting relativa às Eleições. Ser acompanhadas pela respectiva lista de subscrição, contendo o nome, o número de sócio, o número de identificação civil e a assinatura de sócios correspondendo a um mínimo de mil votos, bem como cópia dos respectivos cartões de sócio e documentos de identificação civil”.

Como se processa a escolha da SAD?

Com o Sporting Clube de Portugal a ser gerida por uma comissão de gestão liderada por Artur Torres Pereira (sendo por isso a acionista maioritária do clube) nomeou um presidente da SAD, José Sousa Cintra, que se irá manter em funções até às eleições, altura em que será escolhido em assembleia geral o novo presidente da SAD.

O que vai acontecer até ao dia 8 de setembro?

Durante este período que antecede as eleições o Sporting Clube de Portugal irá continua a ser chefiado por uma comissão de gestão, que desempenhará todo o tipo de funções e assuntos que digam respeito à gestão financeira do clube, mas também da vertente desportiva. Uma das primeiras medidas parece ser a saída do técnico Sinisa Mihajlovic, contratado por Bruno de Carvalho, mas ao que tudo indica não agrada a Sousa Cintra. Caso a saída do treinador sérvio se confirme, Augusto Inácio, atual diretor desportivo, que regressou este ano ao clube, poderá voltar a sair, ou então assumir o comando da equipa principal de futebol. De acordo com o “Observador”, Paulo Futre, antigo jogador ‘leonino’ é visto como uma possível entrada na estrutura do clube e o jornal “Record”, refere na sua edição de terça-feira, que já estará a colaborar com Sousa Cintra, no caso das rescisões de contrato dos jogadores, que saíram do Sporting alegando justa causa.