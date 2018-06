Respostas Rápidas: depois de seis rescisões no Sporting, o que esperar até dia 14?

A crise no Sporting CP parece não ter fim à vista e as rescisões de contratos por parte dos jogadores do plantel também não. No entanto, para estas rescisões existe um prazo e uma decisão que deve ser tomada até à próxima quinta-feira, 14 de abril. Ou seja, o prazo limite de 30 dias após os incidentes na Academia de Alcochete.

Quem já rescindiu contrato?

Rui Patrício e Daniel Podence foram os primeiros jogadores a entregarem cartas de rescisão, mas esta segunda-feira mais quatro elementos seguiram o mesmo caminho . Bruno Fernandes, Gelson Martins, William Carvalho e o holandês Bas Dost enviaram as suas cartas de rescisão para o clube, sendo assim seis os jogadores que agora estão livres contratualmente.

Quem poderão ser os próximos a rescindir?

O prazo para a rescisão de contrato com o Sporting CP, termina já na quinta-feira. Dois dos nomes mais falados para sair do clube são os argentinos Rodrigo Battaglia e Marcos Acuña. O francês Jeremy Mathieu poderá também deixar Alvalade, porém a possibilidade de poder estender o contrato por mais uma época pode fazer o central mudar de ideias.

O que pensa fazer Bruno de Carvalho?

Numa conferência de imprensa realizada esta segunda-feira, o presidente do Sporting assegurou que “não existe justa causa para a rescisão dos contratos dos jogadores”. Bruno de Carvalho acredita que mais jogadores vão apresentar a carta de rescisão nas próximas horas e deixou um desafio. “Se o problema é este Conselho Diretivo, então basta escreverem uma carta à SAD dizendo que se esta direção se demitir voltam atrás com as rescisões e jogam no Sporting CP, e uma segunda coisa é se voltarmos a ganhar em eleições que continuam a valer essas premissas. Basta essa carta dos seis e nós na mesma hora nos demitimos”.

Quais os tribunais competentes para avaliar este tipo de rescisões?

Dependerá sempre do tribunal que for apontado nas claúsulas compromissórias que estão definidas nos contratos de rescisão. Tanto podem ser assinalados tribunais civis como os tribunais arbitrais do desporto em Portugal (TAD), ou em Lausanne, na Suiça.

A FIFA vai olhar para estes casos?

A FIFA será sempre o órgão habilitado para resolver este tipo de processos, no caso de um jogador do plantel ter nacionalidade estrangeira (por exemplo Bas Dost), ou se algum dos jogadores se transferir para um clube fora de Portugal.

Que impacto financeiro trazem estas saídas para o Sporting?

Segundo os valores do “Transfermarkt”, o clube de Alvalade perdeu 94 milhões de euros, só nesta segunda-feira, 11 de junho. William Carvalho apresentava um valor de mercado de 25 milhões de euros. Gelson Martins tem um valor de mercado de 30 milhões de euros. Bruno Fernandes, que custou perto de 10 milhões de euros ao Sporting CP há um ano, deixa o clube com uma cotação de 20 milhões de euros. Já Bas Dost, melhor marcador do Sporting CP nas últimas duas épocas, tem um valor de mercado de 19 milhões de euros.

Podem os rivais atacar as ‘jóias’ de Alvalade?

Apesar de terem muito mercado no estrangeiro, não é de descurar a hipótese dos jogadores leoninos poderem continuar em Portugal. Pinto da Costa, presidente do FC Porto, já disse que não se aproveitaria da grave situação vivida pelo Sporting CP, para contratar jogadores, mas do outro lado da segunda circular, o presidente do SL Benfica, já mostrou que pode “atacar” algumas das ‘jóias’ leoninas. “Vou fazer uma pequena loucura que se calhar não devia. Mas vou. Há 25 anos brincaram connosco, mas não brincam mais”, referiu na assembleia-geral do clube da Luz, realizada esta segunda-feira. Recorde-se que em 1993, Paulo Sousa e Pacheco, depois de deixarem o emblema encarnado, rumaram a Alvalade pela mão do antigo-presidente dos ‘leões’, Sousa Cintra.