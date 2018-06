Respostas Rápidas. Da invasão a Alcochete à Premier League: bastou um mês para Rui Patrício mudar de vida

O que originou a rescisão de contrato de Rui Patrício com o Sporting CP?

No último dia de maio, parecia certo que o guarda-redes do Sporting CP iria sair do clube de forma amigável, ou seja, de forma que o clube que o formou pudesse ser ressarcido. Os principais jornais desportivos davam conta de negociações avançadas entre Sporting e Wolverhampton e mencionavam, inclusivamente, que esta venda poderia travar outros processos de rescisão que se perspectivavam. No entanto, tudo mudou no dia seguinte: Bruno de Carvalho terá pedido mais dinheiro ao clube inglês através do intermediário do Sporting na negociação. Valor acordado inicialmente, de 18 milhões de euros, não foi aceite e o negócio caiu. Consequência imediata: Rui Patrício remeteu a carta ao Sporting CP a invocar rescisão de contrato alegando justa causa.

O que alegou a Gestifute para que o negócio não avançasse?