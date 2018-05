Respostas Rápidas: Como é que a Europa pode contra-atacar os Estados Unidos nas tarifas?

O que é que os Estados Unidos da América decidiram?

Os Estados Unidos da América (EUA), através do secretário de Estado do Comércio, anunciaram esta quinta-feira que, a partir de amanhã, 1 de junho de 2018, irão impor taxas adicionais de 25% e 10%, respetivamente, sobre as importações de aço e alumínio da União Europeia. “Decidimos não estender a exceção para a União Europeia, Canadá e Médico, pelo que estarão sujeitos a tarifas de 25% e 10%” na importação de aço e alumínio”, explicou Wilbur Ross.

Qual foi a resposta da União Europeia?