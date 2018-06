Respostas Rápidas: Bruno cai ou fica? Como ficará o Sporting após a AG deste sábado?

O que vai ser perguntado aos sócios nesta AG?

Aos sócios será perguntado se pretendem ou não “a revogação coletiva, com justa causa, do mandato dos membros do Conselho Diretivo” e as respostas possíveis são “sim”, “não” ou “abstenção”.

A reunião magna do clube verde e branco terá apenas dois pontos na ordem de trabalhos: análise da situação do clube e prestação de esclarecimentos aos sócios, nos termos dos pedidos do Conselho Diretivo a 16 de maio de 2018; e deliberar sobre a revogação coletiva, com justa causa, do mandato de Bruno de Carvalho, Carlos Vieira, Rui Caeiro, José Quintela, Luís Roque, Luís Gestas e Alexandre Godinho, os sete elementos da Direção.