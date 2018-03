Responsáveis do Deutsche Bank abdicam de bónus salariais

Os responsáveis de topo do Deutsche Bank vão abdicar dos bónus salariais, de 2017, depois de terem recebido críticas por serem premiados com estes incentivos depois do banco ter anunciado prejuízos, noticia a Reuters.

O CEO do Deutsche Bank, John Cryan, citado pela ‘Zeit’, referiu que os 12 membros do conselho executivo não iriam receber bónus referentes a 2017 mas que a compensação variável iria ser paga a outros membros do staff como estava planeado.

A Reuters diz ainda que num evento da ‘Zeit’ o CEO do banco esclareceu que os bónus de 2017, iriam ser “significativamente mais elevados” do que os 546 milhões de euros, de 2016, mas abaixo dos 2400 milhões de euros pagos em 2015.