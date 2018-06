Resorts regressam em força ao mercado português

Entre 2000 e 2007 o mercado imobiliário português viveu momentos de ‘glória’ com a construção de grandes empreendimentos turísticos-imobiliários, a maioria designados resorts, alguns considerados Projetos de Interesse Nacional – PIN. Muitos construíram-se e afirmaram-se, outros foram apanhados pela crise e alguns acabaram por nem sair do papel.

Em 2014, o mercado começou novamente a dinamizar e com o turismo em ascensão os resorts voltaram a marcar a sua posição. Alguns dos que ficaram em stand by regressaram e só no Algarve estão em pipeline 50 projetos habitacionais com potencial turístico e as casas integradas em resorts deverão valorizar 7,1% este ano, revela a Confidencial Imobiliário. Números avançados no âmbito do “Resorts Market Sentiment Survey”, um inquérito iniciado no quadro do SIR- Turismo Residencial, o sistema estatístico desenvolvido pela Confidencial Imobiliário em parceria com a APR – Associação Portuguesa de Resorts, com o apoio do Turismo de Portugal.

E nem mesmo a crescente procura pelo imobiliário urbano, sobretudo na cidade de Lisboa tem enfraquecido o interesse e o investimento estrangeiro para os resorts. Pedro Fontainhas, Diretor Executivo da APR – Associação Portuguesa de Resorts revela que a generalidade dos resorts oferece um produto distinto do dos centros das cidades. “O investidor em resorts procura qualidade de vida, em ambiente saudável e seguro, com serviços complementares diferenciados, e a valorização do seu investimento quer pela exploração turística do seu imóvel como pela valorização do mesmo em caso de revenda futura. No entanto, a maioria dos resorts consegue oferecer o melhor de dois mundos, encontrando-se a pouca distância, e com excelentes acessos, de qualquer dos centros urbanos nacionais”, salienta.