“Resistam”: Greenpeace fixa apelo perto da Casa Branca

A Greenpeace, organização ambientalista, fixou uma faixa com a palavra “Resistam” escrita a vermelho num fundo amarelo, numa grua perto da Casa Branca em Washington, em protesto à administração de Donald Trump.

Sete ativistas da organização penduraram a faixa com 20 por 10 metros, com a palavra “Resistam”, com o intuito de se manifestarem contra o que considera ser o “negacionismo [quanto às alterações climáticas, o racismo, a misoginia, a homofobia e a intolerância] de Donald Trump, informa a Lusa.

“As pessoas deste país estão prontas para resistir e para se erguer de uma forma como nunca o fizeram antes”, disse Karen Topakian, membro da direção da Greenpeace, cita a Lusa.