Resgatadas 27 pessoas de embarcação desaparecida na Malásia

Foram resgatadas, hoje, 27 pessoas com vida, após o barco turístico onde seguiam ter afundado no leste da Malásia, avançou o governo malaio, segundo a Lusa.

Vinte e cinco chineses e dois tripulantes foram encontrados vivos, mas três pessoas continuam desaparecidas, entre os quais um membro da tripulação, disse o ministro do gabinete do primeiro-ministro, Shahidan Kassim.

A embarcação tinha partido no sábado da capital do Estado, Kota Kinabalu, com destino a Pulau Mengalum, uma ilha no oeste da cidade, conhecida pelas praias e zonas de mergulho.