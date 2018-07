Reservatório ‘tecnológico’ vai melhorar fornecimento a 242 agricultores na Ponta do Pargo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside este sábado, pelas 16 horas, na Ponta do Pargo, à inauguração do novo reservatório do Salão, uma obra que vai permitir melhorar o fornecimento de água a 242 agricultores locais.

O novo Reservatório foi construído em betão armado vai evitar perdas de água da ordem dos 50%, beneficiando cerca de 33,9 ha de área agrícola no total de 445 explorações agrícolas, tendo sido dotado de equipamentos de comando e automação, supervisão e de telecomunicações, com interligação ao sistema do Centro de Telegestão da Águas e Resíduos da Madeira (ARM), situado no Funchal, que permite o controlo remoto das operações.

“A intervenção permite aumentar a disponibilidade de água aos agricultores da freguesia e, bem assim, aumentar a capacidade de armazenamento e operação, uma vez que é constituído por duas células, cada uma com capacidade de 3.000 m3”, explica a presidência do Governo Regional.