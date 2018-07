Reservas de viagens com novas regras a partir de hoje

As regras estabelecidas pela nova diretiva europeia sobre “viagens organizadas” entram em vigor no próximo dia 1 de julho e existem algumas mudanças que deverá ter em conta para tirar melhor proveito das suas viagens e ultrapassar situações como ter baratas no quarto de hotel; ter vista para um prédio e não para uma fantástica ou ter bilhete combinado de comboio e avião, e devido a um atraso do comboio perder o voo.

Com base nestas alterações, a rede de Centros Europeus do Consumidor (ECC-Net) alerta que pode apresentar uma reclamação diretamente junto do organizador da viagem. A agência está autorizada a aumentar o preço até 8% nos 20 dias que antecedem o início da viagem organizada. Mas apenas o pode fazer se estiver mencionado no contrato e se resultar da alteração do preço dos combustíveis, dos impostos ou taxas que incidam sobre os serviços de viagem incluídos ou das taxas de câmbio. Por outro lado, se esses custos diminuírem, pode solicitar a correspondente redução do preço.

A diretiva sobre as viagens organizadas já não abrange casas de férias e apartamentos, que são reservados diretamente através da agência de viagens sem outro serviço associado. A lei do arrendamento é agora a lei aplicável.