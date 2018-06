Rescisões recuam se Bruno de Carvalho deixar a liderança do Sporting em sete dias

Rui Patrício e Daniel Podence apresentaram na passada sexta-feira as respetivas cartas de rescisão à SAD do Sporting, mas podem recuar na decisão se, nos próximos sete dias, Bruno de Carvalho deixar a liderança do clube de Alvalade, avança este sábado o jornal O Jogo.

De acordo com o desportivo, os dois jogadores e os restantes elementos do plantel que ponderam avançar com a rescisão unilateral manter-se-ão ligados ao Sporting, com os processos de negociação das suas transferências a poderem serem retomados.

No caso de Rui Patrício, e na hipótese de Bruno de Carvalho abandonar o clube, será retomado o contacto com o Wolverhampton, de Inglaterra, estando garantida a entrada de 18 milhões de euros nos cofres leoninos.