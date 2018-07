Requalificação do IP3 vai custar 134 milhões de euros e terminará em 2022

As obras de requalificação do Itinerário Principal 3 (IP3) vão custar 134 milhões de euros e ficarão concluídas em 2022, referem as edições desta segunda-feira do “Público” e “Jornal de Negócios”.

Segundo o projeto da Infraestruturas de Portugal, a que o diário do grupo Sonae teve acesso, cerca de 3% do traçado do ‘renovado’ IP3 vai manter o perfil de uma via em cada sentido e constituir uma espécie de tampão no fluxo de trafego (na zona de Livraria do Mondego).

“Esta será também uma estrada inteligente que passará a ter um sistema de Wi-Fi e tecnologia 5G para que gradualmente com a capacidade dos veículos possa ser estabelecido um sistema de comunicação entre a infraestrutura e os veículos e as pessoas possam receber alertas em tempo real” sobre acidentes e problemas de circulação”, afirmou esta manhã à “TSF” o ministro das Infraestruturas, Pedro Marques.