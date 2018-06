Requalificação do Cais do Carvão vai custar 277 mil euros

A requalificação do Cais do Carvão, no Funchal, vai custar 277 mil euros. O contracto foi publicado recentemente na Base de Contractos Públicos numa obra que foi adjudicada à empresa Tecnovia.

A Câmara Municipal do Funchal já tinha aprovado, em reunião camarária, de setembro de 2017, a requalificação referente ao Cais do Carvão. Esta obra foi também uma das promessas do actual presidente da autarquia, Paulo Cafôfo, durante a campanha para as eleições autárquicas.

Esta intenção mostrada pelo município está mais perto de se concretizar depois de ser publicado na base de contractos público o contracto de adjudicação da obra. A intervenção terá um custo de 277 mil euros.