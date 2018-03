Repsol apoia novos projetos e ideias tecnológicas com 144 mil euros

A sétima edição do Fundo de Empreendedores da Fundação Repsol já arrancou, depois de um período de candidaturas entre fevereiro e 12 de março. A empresa reforçou a estrutura e a equipa de mentores e está pronta a escolher as microempresas pelo grau de inovação da tecnologia ou modelo de negócio, a aplicabilidade do problema/solução e a equipa que a constitui.

A partir desta semana, depois de recebidas as propostas, haverá umm processo de avaliação e seleção com varias fases: pré-seleção (cumprimento dos requisitos), avaliação da proposta e da informação, entrevista com as equipas, uma semana de pré-aceleração (informação e planificação detalhada do desenvolvimento da proposta – nesta fase, as startups são visitadas nos seus locais de trabalho – e apresentação das finalistas perante o júri, que irá escolher as que vão integrar o programa de aceleração.

O processo só estará concluído no próximo mês de julho, data em que serão anunciadas as equipas selecionadas, mas a Fundação Repsol garante que dá feedback a todas as propostas sobre o estado da sua candidatura durante a seleção e avaliação, quer a resposta seja positiva ou negativa.