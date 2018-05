Representante da China Three Gorges no Congresso do PS

Segundo a SIC Notícias, dois administradores representantes das principais eléctricas nacionais estiveram presentes no Congresso do PS. Um deles representante da acionista da EDP, China Three Gorges, João Marques da Cruz (administrador-executivo da EDP), que é militante do PS.

Esteve também presente o embaixador da China em Portugal.

A relevância desta notícia surge por causa de estar a correr uma OPA da China Three Gorges sobre a EDP, que alegadamente terá o apoio do primeiro-ministro.