Renováveis representaram 61% da produção nacional no primeiro semestre de 2018

A APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis anuncia em comunicado que no primeiro semestre de 2018 as energias renováveis representaram 61 % do total da produção elétrica de Portugal Continental, “um resultado impulsionado pela maior disponibilidade de recursos, em especial, hídricos e eólicos”.

No mesmo período a APREN destaca positivamente “um conjunto de 623 horas, não consecutivas, o que equivale a 26 dias, em que a eletricidade renovável foi suficiente para, só por si, abastecer o consumo elétrico nacional”.

Durante o primeiro semestre de 2018 houve a aprovação pelas instituições europeias da meta de contribuição de energias renováveis para 2030, no âmbito da Diretiva das Renováveis. O valor acordado cifrou-se em 32 %, o que representa um aumento significativo face ao valor inicialmente proposto pela Comissão Europeia de 27%, diz o comunicado.

A APREN diz também que “é ainda de realçar as decisões tomadas na Diretiva de Eficiência Energética e no modelo de Governação da União da Energia também aprovadas no pacote legislativo para 2030, das quais se salientam, a aposta no autoconsumo, que vê reconhecido o direito de não ser penalizado por custos de acesso à rede na componente da energia autoconsumida”.

A associação fala ainda da “definição de uma trajetória linear de penetração de energia renovável no seu mix para atingir a meta estabelecida até 2030”.

A meta para a eficiência energética (32,5% face aos valores de 1990), mostra “a necessidade de uma atuação concertada não só no setor da eletricidade, mas também no dos transportes e no aquecimento e arrefecimento”, conclui a APREN.