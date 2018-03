Renegociação das PPP entre Estado e Brisa vai incluir portagens para ligeiros

O Governo vai criar um nova comissão para a renegociação da concessão da Brisa. A medida visa, entre outros objectivos, a obtenção de ganhos de eficiência na relação contratual, bem como avaliar as condições de implementação da revisão das classes de portagens para ligeiros com vista à “adaptação” das evoluções técnicas e regulamentares do mercado automóvel.

A criação da nova comissão para renegociar o contrato de concessão da Brisa Concessões Rodoviárias (BCR) consta de um despacho publicado nesta segunda-feira, 26 de março em Diário da República pela Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP).

Por despacho datado de 19 de janeiro de 2018, o Secretário de Estado das Infraestruturas propôs a dissolução da comissão de negociação do contrato de concessão relativo à construção, conservação, e exploração de autoestradas outorgada pelo Estado à Brisa – Auto-Estradas de Portugal. E através do mesmo despacho de Guilherme W. d’Oliveira Martins anunciade seguida à “constituição de uma nova comissão de negociação que promoverá o processo de renegociação do Contrato de Concessão”.