Rendas em Lisboa e Porto aumentaram 20% só nos primeiros três meses do ano

O preço das rendas em Lisboa e no Porto aumentou cerca de 20% nos três primeiros meses do ano. Esta foi a maior subida dos últimos sete anos, com as duas maiores cidades portuguesas a ultrapassarem a subida de 13% a nível nacional e a colocarem-se lado a lado no aumento de preços no mercado de arrendamento, avança o jornal “Diário de Notícias”.

O ano de 2015 marcou uma viragem no que toca ao arrendamento. Foi neste ano que se iniciou um ciclo de subidas homólogas nos preços das rendas. Entre janeiro e março de 2018 registou-se a maior subida a nível nacional desde 2014, tendo as rendas passado a crescer a dois dígitos em termos homólogos. Além disso, tornou-se cada vez mais curto o tempo que os senhorios esperam para ter um novo inquilino.

Os dados da Confidencial Imobiliário mostram que, em 2013, um proprietário no Porto esperava em média cinco meses até conseguir encontrar um inquilino, enquanto em Lisboa e no Porto eram necessários três meses. Agora há casos em que demoraram menos de 48 horas. Em média, nos primeiros três meses deste ano, as casas ficaram “vagas” menos de dois meses.