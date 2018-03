Rendas em Lisboa custam 42% mais do que no Porto

Rendas para habitação em Lisboa custam 42% mais do que no Porto, segundo as “Estatísticas de Rendas da Habitação ao nível local”, de 2017, divulgadas esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O valor mediano das rendas de alojamentos familiares com novos contratos de arrendamento no município de Lisboa foi o mais elevado a nível nacional, atingindo 9,62 euros por metro quadrado, mais do dobro do valor mediano nacional, que é de 4,39 euros por metro quadrado.

Aliás, os três municípios com valore mais elevados pertencem à área metropolitana de Lisboa. Depois da capital portuguesa, surgem Cascais, com um valor mediano de 8,06 euros por metro quadrado, e Oeiras, com 7,84 euros.