Rendas antigas congeladas por mais oito anos

Numa nota divulgada na página da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que decidiu promulgar este diploma, que teve a oposição de PSD e CDS-PP, “apesar da introdução de restrições a uma tendência de reconhecimento da liberdade contratual, atendendo aos propósitos sociais em causa”.

Segundo a Lusa, o chefe de Estado invoca também que esta alteração à lei do anterior Governo PSD/CDS-PP, aprovada em votação final global no dia 7 de Abril com votos favoráveis de PS, BE, PCP, PEV e PAN, “traduz posição programática do Governo e da sua base de apoio parlamentar”.

Numa outra nota, Marcelo Rebelo de Sousa comunica que promulgou o decreto-lei que estabelece um regime especial para as sociedades de reabilitação urbana constituídas ao abrigo de legislação de 2004 e que prossigam o seu objecto social até à sua extinção.