REN suporta mais de um terço da fatura com tarifa social do gás natural

A REN vai suportar mais de um terço da tarifa social do gás natural, que deverá atingir este ano 1,6 milhões de euros, fatura que será partilhada com os 11 operadores da rede de distribuição e os 25 comercializadores.

De acordo com a alteração do regulamento tarifário do setor do gás natural, publicada hoje em Diário da República, os custos da tarifa social passam a ser suportados pelo operador da rede de transporte (a REN – Redes Energéticas Nacionais), operadores da rede de distribuição e pelos comercializadores de último recurso e os que operam em regime de mercado.

A lei do Orçamento do Estado (OE2018) definiu que a tarifa social do gás natural, um desconto na fatura das famílias economicamente desfavorecidas, passa a ser assumida pelas empresas transportadoras e comercializadoras de gás natural na proporção do volume comercializado de gás no ano anterior, deixando de ser um encargo para os restantes consumidores.