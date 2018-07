REN aliena negócio de GPL por 4 milhões de euros

A REN informou o mercado que a sua subsidiária REN Portgás Distribuição, celebrou um contrato através do qual alienou as ações representativas da totalidade do capital social da REN Portgás GPL à Energyco II, sendo que a transação terá um impacto estimado de aproximadamente 4 milhões de euros, tal como informação prestada pela REN à CMVM.

A REN tem como estratégia focar-se em negócios regulados e nesse sentido decidiu alienar o negócio de gás de petróleo liquefeito (GPL) que adquiriu aquando da aquisição da EDP Gás em 2017.

A Portgás Distribuição é a segunda maior distribuidora de gás natural em Portugal com uma base de ativos regulados (RAB) de 452 milhões e foi adquirida pela REN em 2017 por um valor de cerca de 530 milhões.