REN aliena negócio de GPL

Em comunicado, a REN informou o mercado que a sua subsidiária REN Portgás Distribuição, celebrou um contrato através do qual alienou as ações representativas da totalidade do capital social da REN Portgás GPL à Energyco II.

Não foram divulgados valores para a transação mas os analistas do Caixa BI admitem que não sejam valores significativos.

A REN tem como estratégia focar-se em negócios regulados e nesse sentido decidiu alienar o negócio de gás de petróleo liquefeito (GPL) que adquiriu aquando da aquisição da EDP Gás em 2017.