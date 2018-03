Relatório sobre incêndios: Eucalipto e pinheiro-bravo foram as espécies que “mais arderam” e com “extrema severidade”

O relatório da Comissão Técnica Independente (CTI) para a análise dos incêndios que ocorreram entre 14 e 16 de outubro de 2017, entregue no dia 20 de março, contém várias referências ao eucalipto e pinheiro-bravo como espécies altamente inflamáveis, destacando-se como as que “mais arderam” e com “extrema severidade”.

“A área florestal ardida em 2017 incidiu em quase 90% em florestas dominadas por duas espécies: pinheiro-bravo (49,6%) e eucalipto (38,5%), com valores bastante mais baixos para as florestas de carvalhos, castanheiros e outras folhosas (7,4%), pinheiro-manso e outras resinosas (3,5%) e valores muito mais reduzidos para sobreiro (0,6%) e azinheira (0,3%)”, salienta o relatório.

Mais, “as áreas dominadas por pinheiro-bravo e por eucalipto foram as que mais arderam percentualmente. No ano de 2017 arderam cerca de 8% das florestas portuguesas, mas arderam 17,4% das áreas de pinheiro-bravo, e 11,9% da área de eucaliptal. Os carvalhos, castanheiros e outras folhosas arderam em cerca de 6,3% enquanto as florestas dominadas por pinheiro-manso (2,0%) e sobretudo as de sobreiro e azinheira arderam numa percentagem muito baixa (0,2%)”.