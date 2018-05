Relatório parlamentar aponta gestão “danosa” nos TACV

“Os vários conselhos de administração implementaram atos de gestão de eficácia à partida duvidosos e outros até danosos”, aponta o relatório numa das conclusões aprovadas por consenso dos deputados que compuseram a comissão.

O relatório concluiu também pela “ingerência dos sucessivos governos dos períodos de 2001 a 2015 nas decisões de gestão da TACV” e “pelo apoio às estratégias gizadas pelos vários conselhos de administração que se revelaram erradas e com enormes prejuízos” para a empresa.

A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada por proposta do Movimento para a Democracia (MpD), no poder, para investigar a gestão da companhia aérea pública cabo-verdiana desde 1975 a 2017, mas as conclusões deixaram de fora as decisões do atual executivo de ceder as rotas domésticas à Binter e de assinar um acordo de gestão da parte internacional com a Icelandair.