Relatório da comissão de inquérito ao Banif apreciado e votado esta terça-feira

É apreciado e votado esta terça-feira o relatório elaborado pela Comissão de Inquérito ao Banif da Assembleia Legislativa da Madeira.

Os trabalhos desta comissão de inquérito ao Banif foram dirigidos pelo deputado do PSD, Carlos Rodrigues, que referiu, em março, ao Económico Madeira, que o Banco de Portugal demonstrou falta de respeito tanto à comissão como à Assembleia Legislativa da Madeira no que diz respeito a prestar declarações a este organismo.

“Nem sei se os pedidos de audição feitos pela Comissão de Inquérito do Banif chegaram ao governador do Banco de Portugal”, afirmou o deputado do PSD.