Rejeitou Apple e Facebook e é o “novo-rico” de Wall Street

O “novo-rico” de Wall Street, Drew Houston, o fundador e CEO da Dropbox, tem uma história peculiar. Antes de colocar a empresa de armazenamento de dados na ‘cloud’ em Wall Street na sexta-feira, 23, e elevar o valor de cada ação em 21 dólares, Houston recusou trabalhar para a Apple, em 2011, e em 2014 já estava na lista dos mais ricos do mundo da “Forbes”.

Drew Houston não é o primeiro a recusar trabalhar para um gigante, para conseguir investir na sua criação com o objetivo de colocá-la em bolsa. Antes de Houston, Evan Spiegel, criador do Snapchat, também recusara trabalhar para a rede social Facebook e, em 2017, conseguiu colocar a sua aplicação móvel de telecomunicações no tecnológico Nasdaq.

Mas o foco é Drew Houston, o inventor “caixa virtual” que é capaz de armazenar milhares de milhões de dados na ‘cloud’ e que só no primeiro dia de capitalização no Nasdaq viu as ações da nova cotada subirem o valor inicial em 35%, conferindo-lhje uma capitalização de 12,4 mil milhões de dólares.